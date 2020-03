„Wie geht’s meinem Schmie?“

Von Maik Disselhoff

Schatz, Liebling, Herzilein oder Hase sind klassische Kosenamen, die zwar nicht wahnsinnig kreativ sind, dafür aber fast immer irgendwie gehen. Neuerdings fällt auch das Wort „Schmie“ in die Kategorie des Liebesgeflüsters.

Aachen/Maulbronn-Schmie. Bisher ist der Begriff „Schmie“ in der Region nur als Ortsbezeichnung bekannt. Rund 700 Einwohner leben in dem idyllischen Stadtteil Maulbronns, dessen Name jedoch noch eine ganz andere Bedeutung hat – zumindest für Greta aus Aachen und Jeffry aus Maasmechelen. Genau heute feiert das Paar sein einjähriges Beziehungsjubiläum, und dabei dürfte das Wort „Schmie“ sehr oft fallen. Warum das so ist, bedarf einer etwas längeren Erklärung.

„Wir haben beide ein bisschen eine Schraube locker“, sagt die 28-jährige Greta und fügt hinzu, dass sie nach ersten gemeinsamen Treffen häufiger das Wörtchen „mie“ verwendet habe – als eine Art gefühlsanzeigendes Beziehungswort. Es kam ein Tag, an dem das Paar, das englisch miteinander spricht, vor jedes beliebige Wort ein „sch“ stellte – einfach zum Spaß. Das war die Geburtsstunde des hochgradig individuellen Kosenamens „Schmie“, der im WhatsApp-Chat des Paares wahlweise groß oder klein geschrieben wird. „Wir sagen zueinander Schmie. Das ist unser Wort – es klingt süß und knuffig“, sagt die 28-Jährige. In die Arme fallen können sich Greta und Jeffry, die eine Wochenendbeziehung haben, anlässlich ihres ersten Jahrestags nicht. Schuld daran ist – wie kann es in diesen Tagen anders sein – das Coronavirus. In Belgien, wo Jeffry lebt, wurde eine Art Ausgangssperre verhängt, weshalb sich das Paar nicht besuchen darf.

Wie unsere Zeitung auf die Liebenden aufmerksam wurde, ist schnell erklärt. Greta gab irgendwann einmal ihre Wortkreation „Schmie“ aus purer Neugier in die Internet-Suchmaschine Google ein, wodurch sie auf unsere Zeitung stieß, die regelmäßig über die Stadt Maulbronn und damit auch über Schmie berichtet. Sie meldete sich auf der Facebook-Seite des Mühlacker Tagblatt und bat um Bilder von Schmie. „Ich wollte damit etwas für meinen Freund gestalten.“

Die Aachenerin dachte sogar, sie könne eine Postkarte aus Schmie bekommen. Mittlerweile weiß sie, dass Schmie zwar durchaus Ansichten für Postkarten-Fotos hergeben würde, so etwas jedoch nicht zu haben ist. Schmie ist schließlich kein touristischer Hotspot. In den Tiefen des Internets entdeckte Greta übrigens auch eine öffentliche Facebook-Gruppe, die den Ort „Schmie“ stolz in alle Welt trägt. In dem Netzwerk ist unter anderem die Pianistin Magdalena Müllerperth als prominente Künstlerin aus dem Ort vertreten. Unter dem Gruppennamen ,Schmie goes worldwide‘ stellten die Mitglieder noch bis 2018 Fotos auf Facebook ein, die immer eines gemeinsam haben: Jeder Schnappschuss – ob aus London oder Madeira – wurde mit einem T-Shirt in Szene gesetzt, auf dem der Slogan ,I love Schmie‘ zu lesen ist. „Ich habe ein paar aus der Gruppe angeschrieben, zwei haben sich dann bei mir gemeldet und auch Bilder aus Schmie geschickt“, berichtet Greta, die jetzt weiß, wie die Kirche oder die ehemalige Tagungsstätte ,Haus Schmie‘ aussehen. „Für mich war die Hauptsache, dass der Schriftzug Schmie mit auf den Fotos drauf ist.“ Auch eine Ansicht des Ortsschilds hat die Aachenerin erhalten. Genau an diesem will sie sich irgendwann auch einmal mit ihrem Jeffry ablichten. Vielleicht wäre das ja eine Idee für den zweiten Jahrestag der Beziehung.

„Wir sind sehr glücklich miteinander“, betont Greta, die ihren Partner über die Dating-App Tinder kennengelernt hat. „Für mich war schnell klar, dass es etwas Ernstes ist.“ Am 23. März 2019 hatten Greta und Jeffry ihr erstes Treffen. In Maastricht, genau in der Mitte zwischen Aachen und Maasmechelen, begegneten sie sich auf der „Oude Brug“, der alten Brücke. Sie quatschten stundenlang, und am Bus gab’s zum Abschied von Greta den ersten Kuss. „Ich hab’ die Initiative ergriffen.“ Unsere Zeitung gratuliert zum Jahrestag und wünscht dem Duo viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen – stellvertretend für alle grenzübergreifenden Fernbeziehungen.