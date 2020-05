TV Schmie bekommt 45000 Euro Zuschuss

Maulbronn-Schmie (md). Die Stadt Maulbronn bezuschusst den Austausch der Ölheizung und die Modernisierung des Heizsystems in der Turnhalle des TV Schmie (wir berichteten). Das hat der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Der Zuschuss falle so hoch aus, weil die Halle auch für die Stadt ein wichtiger Veranstaltungsort sei, hatte die Verwaltung die 45000 Euro begründet, die jetzt fließen. „Wir können uns den Zuschuss auch unter den aktuellen Umständen leisten“, versicherte Bürgermeister Andreas Felchle.