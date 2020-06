Riten und Zauber geben Menschen Halt

Von Ulrike Stahlfeld

Maulbronn-Schmie. Das eingemauerte Gründonnerstagsei soll Geister abwehren und die Bewohner des Hauses vor Blitzeinschlägen schützen, der aus Holz geschnitzte Neidkopf am Fachwerkgiebel vertreibt mit seinem bösen Blick die Neider, und die mumifizierte Katze scheint beim Bau der Klosteranlage in Maulbronn geopfert worden zu sein: Die am Sonntag in der „Steinhauerstube“ eröffnete Ausstellung „Alltagsmagie“ führt die Besucher in eine Welt von Magie, Riten und Schutzzauber, die keineswegs der Vergangenheit angehört.

Das kleine Dorfmuseum an der Hauptstraße 1 in Schmie macht damit einmal mehr mit einem „verwegenen Thema“ auf sich aufmerksam, wie Stadtarchivar und Kurator Martin Ehlers gestern betonte. Vor zwei Jahren habe man sich mit dem Phänomen der Wilderei beschäftigt. Die aktuelle Ausstellung sei im Wesentlichen auf den Sammlungen von Frank Dähling und Rainer Scherb aufgebaut, ergänzt um lokale Exponate.

Ehlers hatte sich zur Erstellung des Begleitkatalogs durch eine Fülle von Literatur gegraben, die sich mit dem Thema selten kulturgeschichtlich auseinandersetzt. Genau dies aber ist der Anspruch der Ausstellung. Man wolle sich nicht auf einer okkulten Spielwiese tummeln, so der Historiker. Vielmehr stelle man dar, wie die Vorfahren mit alltäglichen Bedrohungen umgingen. Die von den Mitgliedern des Bürgervereins geschaffenen Ausstellungsräume wie die Gelehrtenstube erlaubten eine passende Inszenierung.

Diesem Bürgerverein steht Ulrich Klotz vor, der erzählte, wie man nach dem Lockdown befürchtete, dass alle Anstrengungen umsonst gewesen sein könnten. Deshalb habe man die Präsentation der Ausstellung im Internet (www.steinhauerstube.de) vorangetrieben. Nicht nur Klotz zeigte sich zufrieden darüber, dass die Schau jetzt bis zum 6. Dezember immer am 1. und 3. Sonntag eines Monats geöffnet sein kann. Die Besucherzahl sei auf 15 begrenzt. Der Vorsitzende verwies zudem auf das am 18.Juni startende Begleitprogramm.

Die „Erstbesucher“ wurden gestern von Maulbronns Bürgermeister Andreas Felchle im Innenhof der Kelter begrüßt. Sie waren alle an den Vorbereitungen zur Sonderausstellung beteiligt gewesen und so nun beim „Restart“ (Felchle) des öffentlichen Veranstaltungslebens in Maulbronn dabei. Der Aberglaube durchziehe die Menschheitsgeschichte, betonte der Bürgermeister und erinnerte unter anderem an Hexenverbrennungen. Den Aberglauben beziehungsweise den Wunsch des Menschen, sich unter anderem durch Rituale zu schützen, gebe es bis heute, stellte er mit Blick auf noch heute gefragten Kartenleserinnen und kursierende Verschwörungstheorien fest.

„Aller Aberglaube ist alte Wissenschaft, alle Wissenschaft ist neuer Aberglaube“, zitierte Frank Dähling (Raußmühle Eppingen) den Volkskundler Hanspeter Niederberger und berichtete von 17000 Jahre alten unterirdischen Kultsälen, die in der Höhle von Lascaux entdeckt worden sind. Mit Schutzzauber habe man das Jagdglück beschworen. Für ihn liege die magische Bedeutung eines Gegenstandes nicht immer sofort auf der Hand, stellte er fest und berichtete von getrockneten Fröschen, dem ausgelassenen Fett von Gehängten und Hexenzöpfen.

Der Glaube an Geister, Hexen, Dämonen und Teufel war bis ins 20. Jahrhundert fest in der ländlich-bäuerlichen Gesellschaft verankert, wie Exponate der Ausstellung belegen. Die Weltsicht prägten sowohl christlich-religiöse als auch magisch-okkulte Elemente. Der Begriff der Alltagsmagie darf beim Anblick eines Gurkenhobels und eines Spätzlesbretts mit magischen Verzierungen sehr wörtlich genommen werden. Gezeigt wird auch eine Hausapotheke mit ausgefallenen Zähnen. Eine zerbrochene Schere soll ein langes glückliches Leben ermöglichen. Bei alledem darf eine lokale Facette, wie sie der Teufelsbündler Faust darstellt, nicht fehlen.