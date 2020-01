Protest gegen Deponiepläne in Maulbronn

Von Maik Disselhoff

Maulbronn. Gegen die Pläne der Firma Fischer, den Steinbruch der Firma Lauster zu übernehmen und ihn neben Erde mit Abfall der Klasse eins zu verfüllen, gibt es Widerstand.

Im Maulbronner Gemeinderat wurde am Mittwoch öffentlich, dass es bereits eine Unterschriftenaktion mit Hunderten von Unterzeichnern geben soll sowie ein Schreiben an den Gemeinderat, in dem Forderungen formuliert sind. Die Stimmung ist aufgeheizt. Bürgermeister Andreas Felchle sprach davon, dass von Seiten der Bürgerinitiative der Eindruck eines Skandals erweckt werde.

Dabei sei die Kommune in der Sache gar nicht zuständig, sondern werde im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens, das noch nicht einmal begonnen habe, gehört und um eine Stellungnahme gebeten, so der Bürgermeister.

