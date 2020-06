Neuer Bauhofleiter stellt sich vor

Maulbronn (eld). Die Stadt Maulbronn hat einen neuen Bauhofleiter. Frank Brunner aus Ölbronn trat die Stelle am 16. April an. Der 44-Jährige übernimmt die Aufgabe von Manfred Bohn. Am Mittwoch stellte sich der gelernte Tischler-Meister im Gemeinderat vor. Bohn war unter anderem 27 Jahre lang in einem Holzbauunternehmen in Mühlacker tätig, unter anderem als Betriebsleiter. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass die Bürger mit ihrem Bauhof zufrieden sein können, so Brunner.