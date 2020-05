Neue Ära am Tiefen See

Von Ulrike Stahlfeld

Maulbronn (eld). Am morgigen Samstag beginnt in Maulbronn am Tiefen See die Badesaison. Was Gäste dürfen, regelt eine Rechtsverordnung, die am Mittwoch im Gemeinderat erarbeitet wurde. Das Gremium beschloss außerdem einige bauliche Veränderungen am See.

Erst im vergangenen Jahr hatten die Ratsmitglieder den Beschluss gefasst, das Naturfreibad in einen Badesee umzuwandeln (wir berichteten). Gab bislang eine Badeordnung die Regeln vor, so wird dies künftig eine Rechtsverordnung sein, deren Ausgestaltung sich die Bürgervertreter nicht einfach machten. Punkt für Punkt wurde an dem von der Verwaltung vorgelegten vierseitigen Entwurf gefeilt. Darf ich als Nichtschwimmer ins Wasser? Wie sieht es mit dem Bootsbetrieb aus? Gibt es Öffnungszeiten? Darf ich den Hund mitbringen? Und sogar solche Fragen wurden behandelt: Darf die nasse Badehose an einem Baum aufgehängt werden? Angesichts mancher Details sagte Bürgermeister Andreas Felchle: „Das ist eine merkwürdige Gemeinderatssitzung.“ Doch da müsse man jetzt durch, besann er sich auf die Notwendigkeit, Regelungen finden zu müssen.

Man wolle möglichst viel erhalten, gab er eine Richtung vor. Indes: Keine Mehrheit fand der weiterhin vorgesehene Bootsverleih, da er zulasten der Schwimmer gegangen wäre. Die hätten während des Bootsverleihs nur einen Teil des Sees nutzen können.

Nach einer gut einstündigen Diskussion sieht die Rechtsverordnung nun unter anderem vor, dass das Befahren des Badesees mit „Feststoffboten“ verboten ist. Die aufblasbare Luftmatratze mit Paddeln ist also auch künftig erlaubt. Das Baden in Zone C ist wie bislang auch ganzjährig aus naturschutzrechtlichen Bestimmungen verboten.

Aufgrund der Risiken dürfen Nichtschwimmer den See nur unter Aufsicht von Schwimmern nutzen. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder eines von diesem beauftragten Erwachsenen in den See. Während der Hauptsaison von 1. Mai bis 30. September müssen Hunde angeleint sein und Radfahrer beim Durchqueren des Geländes absteigen. In diesem Zeitraum sollen auch der Kiosk und die Infrastruktur wie Umkleidekabinen und Toiletten geöffnet sein.

Die Rechtsverordnung sieht außerdem Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten von bis zu 100000 Euro vor. „Das kommt aus dem Wasserrecht“, so Timo Steinhilper, Leiter des städtischen Bauamts, als man sich im Gremium über die Höhe des Betrags wunderte.

„Man muss nicht alles regeln und verschriften“, hatte Felchle in der Diskussion immer wieder an den gesunden Menschenverstand appelliert. Andererseits gab er zu bedenken, dass es sich um eine öffentliche Einrichtung der Stadt handle und es strafrechtliche Haftungsrisiken gebe.

Einfach machten sich die Gemeinderatsmitglieder auch die Entscheidung für die notwendigen Umbau- beziehungsweise Rückbaumaßnahmen nicht. Sie beschlossen mehrheitlich die Beplankung (Abdeckung) des bisherigen Kinderschwimmbeckens für rund 20 000 Euro. Weitere 19 000 Euro soll die Beleuchtung des Zuwegs vom Parkplatz kosten.

Zur Diskussion stand auch die Beplankung des Frauenbeckens beziehungsweise der Rückbau beider Becken. Sowohl Bürgermeister Felchle als auch Peter Wilhelm (LMU) hatten sich gegen einen eventuell vorschnellen Beschluss zur Beplankung ausgesprochen. Auch Felix Foerster (LMU) mahnte eine langfristige Lösung an.