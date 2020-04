Maulbronn (md). Die Stadt Maulbronn könnte Eltern noch in diesem Jahr ein neues Betreuungsangebot machen, wenn der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. April, den Weg dafür frei macht. Die Stadt will mit dem Naturkindergarten in diesem Jahr starten. Geplant ist ein Ü3-Gruppe. Für die Finanzierung der Einrichtung, etwa den Bau einer Schutzhütte, rechnet die Stadt mit Kosten von rund 60000 Euro.