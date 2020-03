Metalldiebe schlagen jetzt auch in Maulbronn zu

Maulbronn/Enzkreis (pol). Die Serie an Metalldiebstählen hat sich auch am vergangenen Wochenende fortgesetzt und unter anderem Maulbronn getroffen. Unbekannte Täter rissen am Wasserhochbehälter an der Knittlinger Steige die Kupferverkleidung ab. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro, außerdem entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Weitere Fälle gab es in einer Firma in Pforzheim, wo mehrere Rollen Kupferkabel und Kupferabfälle gestohlen wurden, und in Schömberg-Langenbrand, wo aus einer Werkstatt Rohre, Rinnen und Blechrollen verschwanden.