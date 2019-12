Kinderzentrum wird 40 Jahre alt

Von Susanne Roth

Vor 40 Jahren hat das Kinderzentrum Maulbronn, die Spezialklinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie, seine Türen geöffnet.Das wurde beim Festakt am Freitagabend gefeiert. Dabei sprach unter anderem Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha Grußworte.

Maulbronn. „Ich glaub, mir krieget da was hin“: Das war wohl einer der wichtigsten Sätze, der am Freitagabend im Rahmen des Festaktes unter der Überschrift „40 Jahre Kinderzentrum (Kize) Maulbronn und 50 Jahre Förderverein“ in der Stadthalle fiel. Gesagt wurde er von einem der wichtigsten Gäste des Abends, der damit laut Bürgermeister Andreas Felchle die Tradition der Besuche aus dem Sozialministerium fortführt: von Sozial- und Integrationsminister Manfred „Manne“ Lucha. Und gemeint waren damit die Erfolgsaussichten eines Förderantrags aus dem Kize angesichts eines zu stemmenden Sanierungsumbaus im 1929 als Bezirkskrankenhaus erbauten Altteil der heutigen Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie sowie Sozialpädiatrischem Zentrums, der Schätzungen zufolge zehn bis elf Millionen Euro verschlingen wird. Zuvor hatte sich der Minister in Begleitung des Bürgermeisters, des Landrats Bastian Rosenau sowie den Geschäftsführern Rainer Blank (Ärztliche Leitung) und Dirk Berner (Verwaltungsleitung) und weiteren Vertretern des Kize und Fördervereins bei einem Rundgang einen Überblick verschafft, mit dem Vater des derzeit stationär aufgenommenen dreijährigen Nathan unterhalten und sich von der Sanierungsnotwendigkeit im Altbau überzeugen können.

Die Festreden in der Stadthalle wurden – unter musikalischer Begleitung eines Hornquartetts der Stadtkapelle – übersichtlich gehalten. Den zahlreichen Gästen aus Politik, Kommunalpolitik und Stadt wollte man Gelegenheit geben, sich am Büffet auszutauschen. Dort musste auch auf einem Stehtisch Platz geschaffen werden für das Goldenen Buch der Stadt, in das sich der Minister nach dem Genuss eines Glases Wein und eines Canapés eintrug.

Den größten historischen Abriss über die Geschichte des Kize übernahm Bürgermeister Andreas Felchle. Ein Name tauchte dabei immer wieder auf: Dieter Spieth. Der Allgemeinmediziner konnte nach Darstellung von Felchle auch „ziemlich unangenehm in Erscheinung treten“, wenn ihm etwas wichtig war. Haupttür verschlossen? Kein Problem, dann eben zur Nebentür rein. Dem „Bedränger“ (Felchle) und dessen Hartnäckigkeit ist es nach seiner Darstellung aber auch zu verdanken, dass das Kize überhaupt erst auf den Weg gebracht werden konnte. Dem Maulbronner Mediziner Spieth war es offenbar eine Herzensangelegenheit, etwas für Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Schädigungen und Störungen zu tun. Aus dem Spastikerzentrum wurde bald aber das Kinderzentrum. Die Gründung des Fördervereins „Christophorushilfe“ bezeichnete Andreas Felchle als „segensreiche Idee“. Ohne diesen Verein würde das Kinderzentrum „niemals mehr bestehen“. 1979 wurde das Kinderzentrum unter Leitung von Dieter Lensing-Hebben eröffnet, es ist von Beginn an Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Medizin, Pädagogik, Theologie sind die Grundpfeiler der Einrichtung. Auch wenn die roten Zahlen noch überschaubar sind und die Einrichtung mit 500 stationären Patienten und 6000 ambulant behandelten nicht schlecht dasteht, wie die Redner verkünden, so geht es doch nicht ganz ohne Spenden und finanzielle Unterstützung. Da kann Andreas Felchle zum Jubiläum noch eins drauf packen: Von der Stadt gibt es demnach eine Million Euro Zuschuss für die Sanierung (an deren Beginn im Herbst 2020 alle Redner großes Interesse zeigten); der Kreistag hat laut Landrat Bastian Rosenau „ohne mit der Wimper zu zucken“ noch einmal zwei Millionen Euro Zuschuss bewilligt und die Stadt Maulbronn wird zudem jede Spende, die 2019 bis 2021 auf gewerblicher oder politischer Ebene gemacht wird noch verdoppeln. „Handeln wie Jesus Christus das vor 2000 Jahren getan hatte“, verglich Andreas Felchle am Ende die beim Festakt gesetzten Zeichen.

Minister Manfred „Manne“ Lucha sah dicke Bretter, die man hätte bohren müssen und die man auch heute noch bohren müsse. Ihm ist ein sektorenübergreifendes Denken wichtig, das zum Beispiel auch systematische Schwächen bei der Investitionsförderungen beseitigt. Ihn freute vor allem auch die in Zusammenhang mit dem „lebensweltorientierten“ Kize aktive Bürgergesellschaft. Als Landrat, Aufsichtsratsmitglied, Mitgesellschafter und Mitglied des Trägervereins gratulierte Bastian Rosenau der deutschlandweit einzigartigen Einrichtung mit ihren acht unterschiedlichen Bereichen. Er überreichte die Zeitenwende-Medaille an die beiden Geschäftsführer Rainer Blank und Dirk Berner, bevor Georg Friedrich Hoffmann (Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Uni Heidelberg) das Jubiläum aus seiner Sicht würdigte.