Garagenbrand in Maulbronn

Maulbronn (mar/md). Alarm für die Maulbronner Feuerwehr: In einer Garage am Ötisheimer Weg ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Kernstadt ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden, den die Feuerwehr auf um die 15000 Euro beziffert.

Das Feuer hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell im Griff. Die erdbedeckte Garage, die sich in einer engen Wohnstraße befindet, wird als Werkstatt genutzt. Der Sachschaden, den das Feuer verursacht hat, entstand hauptsächlich an den Geräten, die dort untergebracht sind.

Als Ursache des Brandes vermutet der Maulbronner Gesamtkommandant Martin Gerst einen elektrischen Defekt an einem Ladegerät. Der Besitzer hatte das Gerät laut Gerst gerade angeschlossen und war dann hoch in seine Wohnung gegangen, die über der Garage liegt. Von dort habe er dann schnell Rauch wahrgenommen und sei so auf das Feuer in seiner Garage aufmerksam geworden.

Ein weißer Transporter, der dem Eigentümer gehört und der vor der Garage stand, erschwerte die Löscharbeiten ein wenig. Die Feuerwehr hätte ihn gern weggefahren, um besser arbeiten zu können. Allerdings befand sich der Zündschlüssel des Wagens in der Garage. Das Feuer hatte ihn verschmort und dadurch unbrauchbar gemacht.