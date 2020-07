Besichtigungstermin in der Kunstsammlung Heinrich

Maulbronn (pm). Unter dem Motto „Maulbronn neu entdecken – ein Kultur-, Natur- und Kunstgenuss“ wird am Sonntag, 19. Juli, 13 bis 17 Uhr, mit Referentin Anita Dworschak ein Streifzug mit Besichtigung der Kunstsammlung Jutta und Manfred Heinrich im historischen Schafhof angeboten. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Parkplatz Talaue. Im Museum muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Anmeldungen nimmt Anita Dworschak unter Telefon 07043/8864 oder per E-Mail an AnitaDworschak@t-online.de entgegen.