Baden im Tiefen See trotz Corona?

Von Maik Disselhoff

Maulbronn. Die Umgestaltung der Infrastruktur am Tiefen See in Maulbronn ist nach Angaben der Stadtverwaltung in vollem Gange. Aus dem Naturfreibad wird ein öffentlich zugänglicher Badesee. Das hatte der Gemeinderat im vergangenen Oktober mit großer Mehrheit beschlossen (wir berichteten).

Rein theoretisch könnte der Startschuss für das kostenlose Badevergnügen schon in der kommenden Saison fallen. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sieht die Verwaltung eine Öffnung des Sees skeptisch. Vor allem wegen der zu befürchtenden Menschenansammlungen. „Einen Badebetrieb zuzulassen, darf nicht dazu führen, dass es ,am Ufer‘, auf den Liegeflächen und -wiesen, am Spielplatz (der gar nicht genutzt werden darf!), um den Kiosk herum, unter der Überdachung etc. zu sich sonnenden, spielenden, sich unterhaltenden ,Menschenansammlungen‘ kommt!“, teilt die Verwaltung mit. Kontrolle und Ahndung von Verstößen seien für die Stadt ohnehin nicht zu bewältigen. Insofern stelle sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, Bürgern und Gästen das Baden zu erlauben, sie jedoch am kommunikativen Nutzen der Umgebungsflächen zu hindern?

Der Gemeinderat wird am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr in der Stadthalle im Klosterhof öffentlich über das Thema beraten. Die Freibäder in der Region haben derzeit auch noch keine Planungssicherheit. Ob es überhaupt eine Saison 2020 geben kann, ist unklar.