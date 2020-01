Lkw-Fahrer vom eigenen Anhänger überholt

Mühlacker (pol). Nicht schlecht staunte am Donnerstagnachmittag bestimmt der Fahrer eines Lkws, als er von seinem eigenen Anhänger überholt wurde.

Der 41-Jährige war laut Polizei gegen 14.45 Uhr auf dem Großglattbacher Weg in Richtung Pinacher Straße unterwegs, als er an der dortigen Kreuzung anhalten musste. Plötzlich löste sich der unsachgemäß angekoppelte Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte, die Vorfahrtsregeln ignorierend, an der Zugmaschine vorbei auf die Pinacher Straße, wo er mit einem Opel zusammenstieß.

Verletzt wurde niemand, am Opel entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.