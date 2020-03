Lindachsporthalle ist immer noch undicht

Obwohl mehrere Schadstellen behoben worden sind, tropft immer noch Regenwasser durch das Dach der Mühlacker Lindachsporthalle. Hansjörg Förnzler äußert sich dazu-

Regnet es immer noch durchs Dach?

Ja, es tropft vereinzelt bei Regenereignissen noch in die Sporthalle. Kurioserweise nicht bei jedem Regen und manchmal nicht einmal nach einem Starkregenereignis. Dies gibt leider zusätzliche Rätsel auf.

Ist mittlerweile die Stelle, wo das Wasser eindringt, lokalisiert?

Nein, die beauftrage Firma benötigt zur Leckageortung das partielle Freiräumen des Daches und eine frostfreie Zeit für ihre Untersuchungen. Diese Vorbereitungen sind unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorkehrungen aktuell in der Planung. Bei einem Flachdach oder einem wie in unserem Fall sehr flach geneigten Dach ist die Lage der Leckage nicht identisch mit dem Punkt, an dem das Wasser ins Innere tropft. Dies liegt daran, dass verschiedene, unbeabsichtigt wasserführende Schichten aus der Konstruktion wie Dämmplatten, Dampfsperre und das von der Halle aus sichtbare Trapezblech das Wasser unkontrolliert weiterleiten, bis es an einem Plattenstoß oder Schraubenloch abtropft.

Sind die Schäden behoben?

Es sind mehrere möglichen Schadstellen mit großem Aufwand behoben worden. Dies ist auch an den gegenüber den ersten Wassereintritten deutlich geringeren Wassermengen ersichtlich. Da es auch nicht bei jedem Regenereignis zum Wassereintritt kommt, konnte die Verwaltung zeitweise nach Reparaturen davon ausgehen, dass der Schaden behoben ist – was sich dann Monate später leider als falsch herausstellte.

Gibt es weitere Untersuchungen?

Ja, nachdem die durch den beauftragten Gutachter gefundenen Mängel behoben wurden und nicht zum abschließenden Erfolg geführt haben, werden weitere Untersuchungen durch eine vom Gutachter begleitete, auf die Leckortung an Flachdächern spezialisierte Firma durchgeführt. Dabei wird mittels an der wasserführenden Dachhaut angelegtem Schwachstrom durch Messgeräte der Punkt ermittelt, an dem der Strom über die Undichtigkeit abfließt. Dies wird aber durch die Dachbegrünung erheblich erschwert, da der gesamte Dachaufbau, bestehend aus Schutzvlies, Drainagebahnen und dem Pflanzsubstrat, zu entfernen ist.