Lidl-Projekt: Planungen für Umzug gehen weiter

Mühlacker. Ungeachtet der Corona-Krise sollen die Planungen für einen Umzug des Discounters Lidl innerhalb von Mühlacker von der Industriestraße an die Goethestraße in absehbarer Zeit auf die Zielgerade gehen. Die gestalterischen Fragen, deutet auf Nachfrage Bürgermeister Winfried Abicht an, ließen sich lösen. Derzeit würden bei Lidl intern die Weichen für das Millionenprojekt gestellt.

Ende September vergangenen Jahres hatte das Vorhaben, das die Kommunalpolitik, die Investoren und den Konzern seit geraumer Zeit beschäftigt, mit einer Präsentation im Gestaltungsbeirat der Stadt Mühlacker konkrete Formen angenommen. Vertreter der Discountkette stellten im kleinen Sitzungssaal des Rathauses ihr Konzept für einen neuen Markt an der Goethestraße vor, der nicht nur mit einer von 800 auf über 1200 Quadratmeter erweiterten Verkaufsfläche und größerem Sortiment, sondern auch mit einem architektonischen Modell punkten will, das ansonsten größeren Städten vorbehalten ist (unsere Zeitung hatte berichtet).

