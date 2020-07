Tankstellen-Einbrecher flüchten ohne Beute

Knittlingen (pol). In Knittlingen haben am frühen Sonntagmorgen Unbekannte versucht, in den Verkaufsshop einer Tankstelle an der Stuttgarter Straße einzubrechen. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtete, ging, als sich die Täter gegen 4.45 Uhr an die Arbeit machten, eine Glasscheibe am Gebäude zu Bruch. Der dabei entstandene Lärm, so die Vermutung der Polizei, könnte die Langfinger dazu veranlasst haben, ohne Beute die Flucht zu ergreifen. Zum entstandenen Sachschaden machte das Präsidium zunächst keine Angaben.