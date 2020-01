Schüler knüpfen Kontakte zu Unternehmen

Von Eva Filitz

Knittlingen. Auf ein ausnehmend positives Echo ist am Samstag die 21. Auflage der Ausbildungsstellenbörse in der Knittlinger Dr. Johannes-Faust-Schule gestoßen. Auf rund 1000 bezifferte Schulleiter Thomas Rathgeb, grob geschätzt, die Zahl der Besucher dieser in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsenen Veranstaltung. Initiatoren sind der Gewerbeverein Knittlingen, die Stadt Knittlingen und die Agentur für Arbeit getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Der Erfolg gibt ihnen recht. Schirmherr war Bürgermeister Heinz-Peter Hopp.

Welche Anstrengungen Industrie und Handwerk, Dienstleister und Schulen unternehmen, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen, machten die 35 Aussteller mit ihren durchweg überzeugenden Präsentationen deutlich. Der enorme Aufwand, der für nur dreieinhalb Stunden betrieben wurde, zeigte erneut den Stellenwert an, den die Börse genießt. „So viele Aussteller waren es noch nie“, sagte Lehrer Marc Sauter, verantwortlich für die Organisation. Sein neues Konzept, neben den beiden Etagen des C-Baus auch den B-Bau als Ausstellungsfläche zu nutzen, kam bei Ausstellern und Besuchern gut an. Auch das Börsencafé war dorthin verlegt worden.

In seiner kurzen Eröffnungsrede verdeutlichte Thomas Rathgeb den Besuchern die Wichtigkeit einer guten Ausbildung für die Zukunft der jungen Menschen. Er hoffe nun auf Angebote für Praktika, die vielleicht zu einem Ausbildungsplatz führen könnten. „Wir sind rausgegangen aus den Klassenzimmern im C-Bau, da die Schüler oft Hemmungen hatten, diese zu betreten“, war die Konsequenz einer Erfahrung aus den vergangenen Jahren.

Für die Schüler der Klassen acht der Hauptschule und der Klassen neun der Realschule war der Börsenbesuch Pflicht. Sie mussten mindestens zwei Gespräche mit Unternehmen führen und diese dokumentieren lassen. „Wir hatten noch nie so viele offene Lehrstellen wie in 2020, viele Schüler gehen eben auf weiterführende Schulen“, stellte Marc Sauter fest. Die Abschwächung der Konjunktur mache sich bereits auch bei Firmen in der Stadt bemerkbar, die Zulieferer für die Autoindustrie sind, sagte der Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins, Hagen Jarzambek. Gute, sichere Zukunftschancen sehe er persönlich im Baugewerbe. „Noch haben wir in der Stadt 3300 versicherungspflichtige Arbeitsplätze“, informierte der Bürgermeister. „Das wird hoffentlich so bleiben.“ Heinz-Peter Hopp berichtete von einem neuen Ausbildungsberuf „Lagerlogistik“, den die Firma Richard Wolf, größter Arbeitgeber der Stadt, erstmals vorstellte und der so gar nicht zur Produktion medizinischer Geräte und der Feinoptik zu passen schien. „Fachkräfte, die der Markt nicht bietet, bilden die Firmen verstärkt selbst aus“, erklärte Hopp. Enge Zusammenhänge sah der Verwaltungschef auch zwischen dem mangelhaften ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum, das sich auf die wirtschaftliche Situation in den Kommunen negativ auswirke. Arbeitnehmer wollten ihre Arbeitsplätze schnell auf direktem Weg erreichen.

Viele Schüler nutzten die Chance, die die Börse ihnen bot, und informierten sich ausführlich – so auch der Neuntklässler Christoph Stephan. „Ich weiß noch nicht, was ich einmal machen will, aber ich halte es für wichtig, möglichst viele Informationen vor der Entscheidung zu sammeln. Was uns hier geboten wird, finde ich sehr gut.“ Benedikt Martin, ebenfalls Neuntklässler, ist da schon einen Schritt weiter. „Ich will Baugeräteführer werden, ich fahre gerne so richtig große Maschinen, wie sie zum Beispiel in einem Steinbruch eingesetzt werden.“ Zusammen mit seinem Vater machte er gerade eine Pause im Börsencafé. „Regelmäßig seit drei Jahren besuche ich schon diese Börse“, erzählte Georg Martin. „Bislang hatte ich bei den Gesprächen an den Ständen mitgeredet, diesmal kam Benedikt sehr gut allein damit zurecht.“ Das eingesetzte Personal nehme sich Zeit für ausführliche Gespräche, gehe auf die Interessen der Schüler ein. Das ausgegebene Infomaterial sei sehr hilfreich, lobte der Vater.

„Mach nicht irgendwas. Sondern das, was zu dir passt“ war in großem Format am Stand der Agentur für Arbeit zu lesen. Genau das ist es, was die Verantwortlichen in Schule und Verwaltung mit dieser Ausbildungsstellenbörse für die Jugendlichen erreichen wollen.