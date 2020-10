Noch kein Urteil in Sachen DEUS21

Karlsruhe/Knittlingen (cb). In der Zivilsache rund um das in Knittlingen gescheiterte Forschungsprojekt DEUS21 hat das Landgericht Karlsruhe am Montag noch kein Urteil gesprochen. Es sei ein Fortsetzungstermin zur Beweisaufnahme mit Zeugenvernehmung bestimmt worden – am 17. Februar 2021. Das vom Fraunhofer-Institut im Gebiet „Am Römerweg“ gestartete Modell zur Wasseraufbereitung ließ sich nicht umsetzen. Einige Betroffene, die Geld von der Stadt zurückerstattet haben möchten, haben den Klageweg beschritten.