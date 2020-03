Neuer „Sonnenschein“: Investition in die Zukunft

Von Eva Filitz

Knittlingen. Am Samstag fand die feierliche Eröffnung des Um- und Neubaus des katholischen Kindergartens „Sonnenschein“ an der Brettener Straße in Knittlingen statt, zu der Pfarrer Uche (Uchechukwu Nnajiofor) und Kirchengemeinderatsvorsitzende