Knittlingen: Auto steht in Flammen

Knittlingen (ts). Vermutlich wegen eines technischen Defekts, so das Polizeipräsidium Pforzheim, ist am Samstagvormittag an der Knittlinger Industriestraße ein Nissan mit einem Zeitwert von rund 5000 Euro vollständig ausgebrannt.

Laut Polizei hatte der Halter das Auto etwa um 9 Uhr abgestellt. Als er um 10.45 Uhr zu dem Wagen zurückgegangen sei, um etwas aus dem Fahrzeug zu holen, habe er im Bereich des Armaturenbretts Rauch und offene Flammen gesehen.

Zu allem Überfluss ist der brennende Nissan dann auch noch etwa 15 Meter weiter in Richtung eines Stromverteilers gerollt, hat ihn aber nicht beschädigt, weil er vorher stehengeblieben ist.