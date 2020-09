Freibad: Freier Eintritt zum Ende der Saison

Knittlingen (oda). Zum Ende der Badesaison am Sonntag schließt das Knittlinger Freibad für Umbau und Sanierung längerfristig. Aus diesem Anlass sei am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag der Eintritt frei, erklärte Bürgermeister Heinz-Peter Hopp am gestrigen Freitag. Trotz nicht besetzter Kasse würden die eingelassenen Besucher durch den Bademeister gezählt und der Einlass beim Überschreiten der wegen Hygieneauflagen begrenzten Höchstzahl vorübergehend gesperrt. Geöffnet ist das Bad jeweils von 10 bis 19.30 Uhr.