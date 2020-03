Knittlingen (pm). Die Evangelische Kirchengemeinde Knittlingen veröffentlicht jede Woche einen Gottesdienst, der zu Hause gefeiert werden kann. Er liegt laut Mitteilung in gedruckter Form vor dem Pfarrhaus und in Lebensmittelgeschäften aus und kann von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. In der Passionswoche würden zusätzlich Passionsbesinnungen, an Ostern werde ein Ostergottesdienst für Familien veröffentlicht.