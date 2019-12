Wohnungseinbruch am Weihnachtsabend

Illingen (pol). Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Illingen in der Kopernikusstraße an Heiligabend zwischen 16.30 und 0.15 Uhr haben Diebe einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurden neben Bargeld auch Manschettenknöpfe. Anschließend konnten sie das Anwesen über die Terrasse unerkannt verlassen. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 melden.