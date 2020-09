Mühlacker/Illingen (pm). Nachdem routinemäßige Überprüfungen zum Schulanfang durch den Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) und das Landratsamt Engpässe auf der Linie 707 von Illingen nach Mühlacker (ohne Mühlhausen) ergeben hatten, werde seit Freitag ein zusätzlicher Bus eingesetzt. Das hat der VPE mitgeteilt. Dieser „Verstärkerbus“ verkehre nur an Schultagen. Weitere Überprüfungen von Verbindungen, so der VPE, folgten in diesen Tagen.