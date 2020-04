Vorfall in Illingen: Sturz mit gestohlenem Moped

Illingen (pol). In Illingen ist die Polizei in der Nacht auf Sonntag auf einen 23-Jährigen gestoßen, der mutmaßlich beim Sturz mit einem gestohlenen Moped schwere Verletzungen erlitten hatte. Ein Alkoholtest ergab laut Mitteilung des Präsidiums Pforzheim einen Wert von rund 1,8 Promille.

Anwohner hatten sich gegen 1 Uhr über eine Ruhestörung beschwert, weil mehrere Jugendliche beziehungsweise junge Leute mit Mopeds unterwegs seien. Eine Streife entdeckte dann im Bereich der Schillerstraße den 23-Jährigen, während in der Nähe noch das Moped lag. Der junge Mann wurde „mit erheblichen Verletzungen“, so die Polizei, ins Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass am Fahrzeug ein falsches Kennzeichen angebracht und das Moped als gestohlen gemeldet worden war.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Mühlacker, Telefon 07041/96930, in Verbindung zu setzen.