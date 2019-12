Unfall auf der B10 endet tödlich

Illingen/Großglattbach (pol/joy). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen auf der B10 bei Illingen, gekommen. Laut der Polizei fuhr gegen 8 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Renault in Richtung Vaihingen, und in einer langgezogenen Rechtskurve kam das Auto „aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Eisglätte“ auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Dabei wurden der 52-jährige Fahrer und seine drei Mitfahrer leicht und mittelschwer verletzt.

Die Unfallverursacherin wurde aus ihrem Auto herausgeschleudert und zog sich schwerste Verletzungen zu. Obwohl sie sofort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, erlag sie am frühen Nachmittag ihren Verletzungen.

Die Feuerwehr Illingen war mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportfahrzeug und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B10 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Zwischen 7 und 9 Uhr kam es im Enzkreis zu weiteren Unfällen. Weil es in Senken, Kurven und auf Brücken zu plötzlich auftretendem Glatteis kam, verletzten sich mehrere Autofahrer leicht und ein Fahrradfahrer schwer. So prallte ein Golf-Fahrer auf der Vaihinger Straße bei Illingen gegen einen Baum, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall wurde der Mann aber nur leicht verletzt. Beim Schillerplatz, ebenfalls in Illingen, stürzte ein Radfahrer schwer und zog sich dabei eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu.

Beim Überqueren einer kleine Brücke über den Glattbach bei Großglattbach kam außerdem ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und rutschte in das Gewässer. Der Mann im Fahrzeug blieb aber unversehrt. Laut einer Meldung der Polizei kam es überdies zu weiteren kleinen Glatteisunfällen, die jedoch glimpflich ausgingen.