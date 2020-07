Illingen (fg). Der 2,2 Hektar große Illinger Solarpark auf dem Gelände des Steinbruchs Sämann wird um 1,15 Hektar erweitert. Außerdem planen die Investoren eine zweite Trafostation, um den Ertrag in das Stromnetz einspeisen zu können. Die Gesamtfläche inklusive der Verkehrsflächen und Nebenanlagen beträgt dann 4,8 Hektar. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend sein Einvernehmen erteilt.