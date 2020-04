Roller-Fahrer verliert sein Leben

Bei einem Zusammenstoß am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Roßwag und Illingen hat der 64-jährige Fahrer eines Motorrollers tödliche Verletzungen erlitten.

Illingen (pol). Wie das Präsidium Pforzheim in der Nacht auf Montag berichtete, wollte am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, ein 40-Jähriger mit seinem Opel nach links auf einen Feldweg abbiegen, als sich im selben Moment aus Richtung Illingen der Roller-Fahrer näherte. Der Zweiradfahrer prallte in den abbiegenden Opel und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die beiden Insassen im Opel überstanden den Unfall unverletzt. Zur Rekonstruktion der Abläufe wurde laut Polizei ein Gutachter hinzugezogen. Die Strecke zwischen Illingen und Roßwag blieb für die Ermittlungen und die Bergung der beiden Fahrzeuge bis 23.45 Uhr voll gesperrt. Am Auto und am Roller entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Illingen rückte mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und einem Rettungsteam vor Ort.