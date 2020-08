Mosolf: Situation verbessert, aber noch problematisch

Die Belastung im Umfeld durch die Autotransporter, die das Gelände der Firma Mosolf ansteuern, beschäftigen die Anwohner und Ihren Verein schon lange. Wie ist die aktuelle Lage ?

Die Verkehrssituation hat sich nach unseren Beschwerden und Aktionen deutlich verbessert. Herr Gregory Hancke, der stellvertretende Vorsitzende des Mosolf-Vorstands, hat uns auf der vom Bürgerverein Illingen organisierten Podiumsdiskussion bereits Änderungen in betrieblichen Abläufen aufgezeigt. Trotzdem war zum Beispiel am 4. August, gegen 8 Uhr, die Wilhelmstraße vor dem Mosolf-Gelände wieder nur einseitig befahrbar. Auch fahren inzwischen die Transporter wieder vermehrt durch die Wilhelmstraße an und ab.

Warum bewerten Sie trotz der Verbesserungen die Situation nach wie vor als problematisch ?

Weil es jederzeit, je nach Auftragslage, wieder zu chaotischen Verkehrsverhältnissen kommen kann und die Vermüllung rund um das Firmengelände immer noch unhaltbar ist.

Was fordert der Bürgerverein ?

Der Bürgerverein hat in seiner Unterschriftensammlung vom Herbst und Winter eine dauerhafte Veränderung der betriebslogistischen Abläufe gefordert. Dazu gehört, dass der Lieferverkehr ausschließlich über die B 10 abgewickelt wird und die Überwachung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und Ordnungswidrigkeiten sowie der Erhalt des Eichwalds.

Gibt es Anzeichen, dass Gemeinde und Spedition an Lösungen arbeiten ?

Ja, in einem Antwortschreiben vom 23. Juli teilte uns die Firma Mosolf mit, dass sie gemeinsam mit den Verantwortlichen der Gemeinde die Anforderungen an das Verkehrsszenario geklärt hat.

Wie geht es weiter ?

Im Moment erarbeitet die Firma Mosolf das Verkehrskonzept und prüft dieses gemeinsam mit der Gemeinde Illingen auf Vollständigkeit, um die weiteren Schritte „diskussionsarm“ gestalten zu können. Dieser Austausch bleibt vorerst intern. Die Firma Mosolf möchte uns, sobald ein kommunikationsfähiger Sachstand besteht, wieder informieren. Auch der Bürgermeister hat uns einen Gesprächstermin zum Thema zugesagt. Wir bleiben am Ball !