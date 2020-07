Kirchengemeinden fusionieren

Illingen (fg). Die Evangelischen Kirchengemeinden Illingen und Schützingen haben bei der Evangelischen Landeskirche in Württemberg beantragt, die beiden Kirchengemeinden zum 1. Januar 2021 in einer Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Illingen-Schützingen zusammenzuschließen. Das Landratsamt hat dagegen ebenso wenig Einwände wie die Gemeinde Illingen selbst. Die Fusion sei ein offener Prozess gewesen, erklärte Bürgermeister Harald Eiberger am Mittwoch im Gemeinderat. Er rechne nicht mit negativen Auswirkungen. Das Gremium erteilte einstimmig seinen Segen zur Fusion der Kirchengemeinden.