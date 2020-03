Fußgänger verletzt

lllingen (pol). In Illingen hat am Freitag ein Mercedes-Fahrer, der gegen 10 Uhr von der Bahnhofstraße nach links in die Luigstraße abbiegen wollte, einen 71-jährigen Fußgänger auf dem Zebrastreifen übersehen und erfasst. Der Passant ist laut Polizei leicht verletzt.