Fehler im Protokoll wird korrigiert

Illingen (fg). Der Illinger Gemeinderat Thomas Messerschmidt (Grüne) war erfolgreich mit einem Einwand gegen die öffentliche Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 5.Mai 2020. In dem Protokoll wird eine Äußerung von ihm erwähnt, der zufolge die Stadt Mühlacker für ihre Radwegesanierung 50000 Euro Förderung erhalten habe. Thomas Messerschmidt merkte an, er habe nicht von 50000 Euro Förderung gesprochen, sondern von einer 50-Prozent-Förderung. Nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats wird dieses Zitat in dem Protokoll jetzt korrigiert.