Illingen (pol). Einbrecher haben aus einer Firma an der Falterstraße in Illingen drei Schweißgeräte und eine halbe Tonne Kupferdraht im Gesamtwert von rund 5000 Euro gestohlen. Um sich Zugang zu verschaffen, schlugen die Täter eine Scheibe ein. Zum Abtransport, so die Polizei, die auf Zeugen hofft, müsse ein Fahrzeug mit ausreichend Ladefläche zum Einsatz gekommen sein.