Einbrecher haben es auf Vereinsheim abgesehen

Illingen (pol). Unbekannte sind irgendwann in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 10.45 Uhr, in ein Clubheim an der Goethestraße in Illingen eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld. Das Revier Mühlacker hofft auf Hinweise von Zeugen.