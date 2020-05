Diebe stehlen Softdrinks aus Markt in Illingen

Illingen (pol). Auf Softgetränke in Plastikflaschen hatten es unbekannte Täter am Wochenende in Illingen abgesehen.

In der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, drangen sie laut dem Präsidium Pforzheim über eine Schiebetür in den Lagerraum eines Markts an der Luigstraße ein. Die Beute: insgesamt 24 Flaschen süßer Limonade im Wert von über 140 Euro.

Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, soll sich beim Revier Mühlacker unter 07041/9693-0 melden.