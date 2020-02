Die DB Netz AG führt Planierarbeiten durch

Mühlacker/Illingen (pm). Die Deutsche Bahn AG beziehungsweise DB Netz AG wird in den Nächten vom 8. bis 11. März und in der Nacht vom 26. auf 27. März Stopf- und Planierarbeiten im Bahnhof Mühlacker und am Gleis zwischen Mühlacker und Illingen ausführen. Die Bauarbeiten sind laut Pressemitteilung der Bahn zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und lägen somit im öffentlichen Interesse. Wegen der Arbeiten sei, wie es weiter heißt, in den betreffenden Bereichen mit einem erhöhten Lärmpegel zu rechnen.