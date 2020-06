Bürger fordern Verkehrskontrollen

Von Ulrike Stahlfeld und Maik Disselhoff

Illingen. Wegen eines Baukrans ist die Mühlacker Straße in Illingen seit rund drei Wochen nur noch einspurig in Richtung Ortsmitte befahrbar. Vom Kreisverkehr in der Ortsmitte dürfen die Autofahrer wegen der Baumaßnahme nicht mehr in die Mühlacker Straße abbiegen. Die Umleitungsstrecke führt unter anderem über die Westtangente. Längst nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich an die vorgegebene Ausweichroute. Viele Autofahrer nutzen Schleichwege durch den Ortskern, um die Baustelle auf kürzerem Weg zu umkurven und die Fahrt in Richtung Großkreuzung Illinger Eck fortzusetzen. Darüber ärgern sich einige Anwohner, die an diesen Straßen leben. Jetzt haben Bürger mit einer kleinen Demonstration auf das Problem aufmerksam gemacht und mehr Kontrollen von der Polizei gefordert.

„Wann kommt der erste Unfall?“ steht auf dem Plakat von Michaela Paarmann, die am vergangenen Samstag gemeinsam mit rund einem Dutzend Mitstreiter auf dem Platz zwischen Posthof und Cyriakuskirche demonstriert. Die Anwohnerin berichtet von mehreren Beinahe-Unfällen, verursacht durch viel zu schnell durch die Tempo-30-Zone fahrende Autos. Gesa Deichmann wohnt an der Kirchstraße und berichtet von einer älteren Frau mit Rollator, die fast angefahren und von wütenden Autofahrern beschimpft worden sei. Auch einige Kinder seien Unfällen im normalerweise wenig befahrenen Posthof nur knapp entkommen. Harald Linzner wohnt ebenfalls an der Kirchstraße und hat morgens zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr genau 85 durch die Straße fahrende Autos gezählt. Dabei sei die Durchfahrt nur den Anliegern erlaubt. An der Kirch- und Dillmannstraße wurden laut Polizei temporäre Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen, dass hier während der Baustellenzeit nur Anlieger durchfahren dürfen. Betroffen sind von dem Ausweichverkehr nach Angaben der Demonstranten neben diesen Straßen noch Kirchberg, Ochsengasse und Posthof. Etliche Protestierende fordern Kontrollen durch die Polizei. Die war bei der angemeldeten Demonstration mit zwei Beamten des Polizeireviers Mühlacker vor Ort. „Wenn man Schilder aufstellt, dann sollte man das regelmäßig kontrollieren“, sagt der Illinger Gemeinderat Ingo Weimer (Neue Liste 2019). Es handle sich für die Anlieger um einen Brennpunkt. Weimer ist sich sicher, dass es die Situation entspanne, wenn ab und zu ein Streifenwagen der Polizei durch den Ortskern fahre.

„Uns ist die Situation bekannt, und wir kontrollieren bereits“, sagt Frank Wagner, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. „Die Streifentätigkeit sei jetzt verstärkt worden“, kündigte er am gestrigen Montag im Gespräch mit unserer Zeitung weitere Kontrollen in den betroffenen Straßen an. Neben absichtlichen Verstößen gebe es auch ortsunkundige Fahrer, die durch das Navi auf kürzestem Weg um die Baustelle geleitet würden, schätzt Wagner. Und auch wenn das Problem zeitlich begrenzt sei – eine Genehmigung für die halbseitige Straßensperrung liege bis Ende Juni vor –, werde man Präsenz zeigen. „Wir nehmen Bürgerbeschwerden ernst“, versichert der Polizeisprecher.

Wie unsere Zeitung vor Ort erfuhr, soll der Kran womöglich bereits am 16. Juni abgebaut werden.