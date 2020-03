Brand in Recycling-Betrieb

Illingen (pm). In Illingen hat es am Montagmorgen bei der Süd-Rec Süddeutsche Recycling GmbH gebrannt. Nach Angaben der Illinger Feuerwehr hat sich in der Firma, die an der Jakob-Friedrich-Wanner Straße ihren Standort hat, Elektroschrott entzündet. Der Grund für die Selbstentzündung waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim wohl unsachgemäß entsorgte Batterien, die sich in einem Haufen aus Kunststoffabfall verbargen. Die Polizei sperrte wegen Sichtbehinderungen durch den starken Rauch eine Straße ab und machte der Vorsicht halber Durchsagen in einem angrenzenden Wohngebiet. Die Menschen sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Illinger Feuerwehr teilt mit, dass der Brand unter Atemschutz gelöscht und die Fabrikhalle anschließend mit dem Großlüfter der Feuerwehr Mühlacker entraucht worden sei. „Durchgeführte Schadstoffmessungen ergaben keine kritischen Messergebnisse für die Bevölkerung“, teilt die Illinger Feuerwehr mit. Neben den Einsatzkräften aus Illingen und Schützingen waren der Kreisbrandmeister, die Feuerwehr Vaihingen und die Feuerwehr Mühlacker vor Ort. Laut Polizei wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Foto: sdmg