Aus für die Magie

Enzkreis (cb). Die „23. Magie“, die Mitte Januar in der Stromberghalle Illingen stattgefunden hat (Bild) wird die letzte Veranstaltung ihrer Art gewesen sein. Organisator Jürgen F. Heinz hat angekündigt, keine Neuauflage mehr zu organisieren. „Natürlich bedauere ich das Aus“, sagt der Initiator der Zaubergalas, die bis zum Ende des Mühlehofs in Mühlacker stattgefunden hatten. Die Entscheidung, die er sowohl den Sponsoren als auch den Helfern bereits mitgeteilt habe, sei im November gefallen. Die letzte Auflage habe einen gelungenen Schlusspunkt markiert. Die Gründe für das Ende der Reihe seien vielschichtig und hätten nichts mit seinem Alter oder nachlassendem Interesse zu tun. „Es wird immer schwieriger, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Die Auflagen und Kosten überschreiten immer mehr die Machbarkeit“, verweist Jürgen F. Heinz unter anderem auf GEMA, Feuerschutz und Sicherheitsdienste. Dazu kämen sowohl in der Stromberghalle als auch im Uhlandbau, wo in den vergangenen Jahren der Zaubernachmittag für die ganze Familie stattgefunden hat, Anforderungen an die Helfer wie diese: „In beiden Hallen müssen die Stühle aufgebaut und wieder entfernt werden.“ Die Zauberei bleibe sein Hobby, sagt das Mitglied des Magischen Zirkels Deutschland. Selbstverständlich laufe die Agentur PJH-Veranstaltungen und Beratung weiter. „Wir werden auch in Zukunft Künstler vermitteln und Veranstaltungen für Kunden organisieren“, versichert Heinz. Auch für den Mühlacker Frühling engagiere er sich. Ein bisschen Wehmut schwinge mit, räumt er ein, doch blicke er gern auf die vielen erfolgreichen Galas zurück.