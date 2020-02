Auf der B35: Gefährliches Manöver vor der Polizei

Mühlacker (pol). Gleich mit mehreren Anzeigen muss ein 55-jähriger Kleintransporter-Fahrer rechnen, der am Donnerstag wegen eines waghalsigen Überholmanövers der Polizei in Mühlacker aufgefallen war.

Am Vormittag führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 35 durch, als gegen 11 Uhr der 55-Jährige, der hinter einem Lastwagen, von Lienzingen kommend, in Richtung Illingen fuhr, in einer unübersichtlichen Linkskurve bergauf trotz Gegenverkehrs überholte.

Die Polizisten sahen, wie eine entgegenkommende 21-jährige Autofahrerin durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Den Fahrer des Kleintransporters konnten die Beamten anschließend direkt kontrollieren. Dabei ergaben sich weitere Verstöße im Fahrpersonalrecht sowie gegen Ladungsvorschriften.

Die 21-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, stand aber sichtlich unter Schock.