Illingen (fg). Aufträge in Höhe von rund 167000 Euro für die Sanierung des ersten und zweiten Rathaus-Obergeschosses hat der Illinger Rat am Dienstag vergeben. Maler- und Lackierarbeiten übernimmt die lokale Firma Schach (37143Euro), die Trockenbauarbeiten gehen an Slavos Stuck aus Schömberg (55284 Euro) und der Auftrag für die Bodenbelagsarbeiten an die Firma Gwinner aus Pforzheim (65566 Euro).