Illingen: Hubschrauber sucht nach Einbrechern

Illingen (pol). Nach einem Einbruch in die Illinger Schule und in einen Kiosk im Ortszentrum am Montagmorgen hat die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern gefahndet. Zwei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen.

Wie das Präsidium Pforzheim berichtete, waren Beamte des Reviers Mühlacker auf den Einbruch in den Kiosk aufmerksam geworden, und im Zuge der dortigen Ermittlungen sei bekannt geworden, dass auch die Schule zum Tatort geworden sei. Bei der Fahndung mit zehn Streifenwagen und Polizeihubschrauber wurden ein 16- und ein 17-Jähriger festgenommen. Ob sie tatsächlich mit der Tat in Verbindung stehen, müsse noch im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930, in Verbindung zu setzen.