Herrenlose Tasche: Ausnahmezustand an der Industriestraße

Mühlacker (the). Eine herrenlose Tasche hat am Donnerstagmorgen, gegen 9.45 Uhr, einen Großeinsatz ausgelöst, der einen Teilbereich der Industriestraße in Mühlacker lahmlegte. Der Toom-Baumarkt, die Werkhalle von Händle und die Firma Rothfuß wurden vorsorglich geräumt.

Weil davon ausgegangen werden musste, dass in der Tasche eine Bombe sein könnte, rückten Entschärfer des Landeskriminalamts Stuttgart an, um sie zu durchleuchten. Etwa um 11.30 Uhr folgte dann die Entwarnung: In dem Gepäckstück waren nur Metallteile.

Für Aufregung sorgte kurzzeitig eine Passantin, die die Sperrung missachtete und von der Polizei aus der Gefahrenzone gebracht werden musste.

