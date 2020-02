Handwerk wirbt um junge Leute

Von Ulrike Stahlfeld

„Deine Zukunft im Handwerk“ lautete der Titel der Messe, die am Freitag jungen Menschen Einblicke in den Berufsalltag gegeben hat. Das Angebot im Uhlandbau stieß auf große Resonanz.

Mühlacker. Ob Mohamed schon jemals eine Kelle in der Hand hatte und aus Steinen einen Türbogen gemauert hat ? Und wie oft mag Kayra Kurtyüzü wohl schon in einem Patientenlifter gesessen sein ? Bei der gestrigen Messe „Deine Zukunft im Handwerk“ jedenfalls war das und noch viel mehr möglich. Zehn Handwerksbetriebe gaben im Mühlacker Uhlandbau praxisnahe Einblicke in ihren Berufsalltag.

Ob bei Kayra Kurtyüzü gestern tatsächlich das Interesse an einer Ausbildung zur Reha-Technikerin bei der Hille GmbH geweckt wurde, ist nicht klar. Der Betrieb würde sich aber vermutlich freuen, denn nicht nur die Firma Hille, sondern auch die Betriebe Walter Fricker GmbH, M + F Bau GmbH, Maler Metzger, Erwin Eichert, Scheible & Co., Lothar Teifke Heizungsbau, Werwein Haustechnik, Araz – Sanitär und Heizung sowie die Bäckerei und Konditorei Heidinger informierten die jugendlichen Besucher über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten.

Das Interesse war groß. Bereits 45 Minuten nach Beginn waren am Eingang 80 Besucher gezählt worden. Andrea Maisel, Konrektorin der Mörike-Realschule und ihre Kollegen kamen mit Neun- und Zehntklässlern zu der Veranstaltung. Damit Handwerksbetriebe aktiv um den Nachwuchs werben können und unter anderem Menschen mit Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt vermittelt werden können, war im Rahmen des städtischen Difu-Projekts „Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe“ die Idee des Handwerkertags entstanden, erklärte Anette Popp, Wirtschaftsförderin der Stadt Mühlacker.

Neben der Wirtschaftsförderung waren als Kooperationspartner die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Mühlacker (Landratsamt Enzkreis) mit im Boot. „Das Handwerk ist verzweifelt und sucht Auszubildende“, betonte Uwe Burkhardt von der Mühlacker Geschäftsstelle der Arbeitsagentur. Die Messe stelle den direkten Kontakt zwischen Jugendlichen und Arbeitgeber her: „Die Chefs sind da, mit denen kann man sprechen.“

„Die Jugendlichen können den einen oder anderen Handgriff machen“, unterstrich Ulrich Seibold die praktische Ausrichtung der Messe. Und von wegen grobe Theorie. Da heulte die Alarmsirene durch den Uhlandbau. Am Stand der Firma Scheible Elektrotechnik war „eingebrochen“ worden. Gestohlen wurde nichts, im Gegenteil: Die Jugendlichen wussten nun, wie eine Alarmanlage in etwa funktioniert.

„Ich mag Physik, vielleicht mach ich was mit Elektrik“, fand Kleopatra Kouzinoglou gefallen an der Ausbildung in einer nur scheinbaren Männerdomäne. „Den typischen Männerberuf gibt es nicht mehr“, erklärt dazu Uwe Burkhardt. Die körperliche Belastung wie früher sei nicht mehr gegeben. Erfolgreich in einer Männerdomäne – Jule Janson hat das längst geschafft. Die Mühlackerin ist die beste Beton- und Stahlbetonbauerin in Deutschland. Im Uhlandbau mauerte sie gestern mit ihren Kollegen einen Rundbogen. Und in Mohamed Alhasan hatte sie schnell einen Helfer gefunden.

Der Jugendliche aus Syrien hatte sich da aber schon für „seinen Beruf“ entschieden. Der 18-Jährige will Maler und Lackierer werden und sich deshalb bei Sabine Metzger in der Liste für ein Praktikum eingetragen. Die Chefin freute sich über das rege Interesse. Schließlich habe ihr Betrieb in den vergangenen Jahren keinen Lehrling gefunden. Popp war zufrieden mit dem Pilotprojekt Handwerksmesse. Ob es eine Fortsetzung gebe, müsse noch entschieden werden.

Unsere Videoreporterin war auch vor Ort. Schauen Sie sich das Video an.