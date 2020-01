Grünes Licht für den Sender-Abriss?

Der Versuch des Abgeordneten Professor Dr. Erik Schweickert, in den Bemühungen zur Rettung des Senders das Land mit ins Boot zu nehmen, ist am Mittwoch am Nein einer deutlichen Mehrheit im Wirtschaftsausschuss des Landtags gescheitert.

Er rechne damit, dass nun „sehr, sehr schnell“ eine Abbruchgenehmigung erteilt werde, sagte der Abgeordnete am Mittwochabend. Wie berichtet, hatte Schweickert mit seinem Antrag vor allem darauf abgezielt, durch eine Einbeziehung des Landes Baden-Württemberg mehr Zeit zu gewinnen für neue Verhandlungen zwischen Stadt und SWR.

