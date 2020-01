Graffiti-Projekt erfolgreich gestartet

Von Joy Garcia Oliver

Nur einen Monat nach dem Aufruf „talentierte Sprayer gesucht“ in unserer Zeitung fand bereits das erste Treffen zwischen den beiden auserwählten Künstlern und dem Direktor des Circus Ballessa, Timo Schwarzmeier, statt.

Mühlacker. Auslöser für das Projekt war die Berichterstattung über die Idee einer Gemeinderatsfraktion, Künstlern öffentliche oder private Flächen für Graffiti zur Verfügung zu stellen. Daraufhin meldete sich der Zirkusdirektor Timo Schwarzmeier über Facebook bei uns und bot die Fläche eines Lkw-Anhänger an: „Ich möchte der Kunst eine Chance geben“, sagt er.

Kurz darauf, am 21. Dezember, veröffentlichte unsere Zeitung den Aufruf „talentierte Sprayer gesucht“. Bis zum Einsendeschluss meldeten sich mehrere Künstler, die daran interessiert waren, den Zirkus-Anhänger mit einer Fläche von vier mal zwei Metern frei zu gestalten. Auserwählt wurden allerdings nur zwei: der 17-jährige Jan Trenz und ein 38-jähriger mit dem Künstlernamen Scud 78.

Jan ist in der Szene bereits bekannt und hat neben mehreren Graffiti-Aufträgen beispielsweise auch das Plakat für den Wettbewerb „Young Arts“ in Bretten im Juli 2019 gestalten dürfen. Seit seinem zwölften Lebensjahr zeichnet er fast jeden Tag – am liebsten Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt. „Ich liebe es einfach etwas Neues zu erschaffen und meiner Kunst freien Lauf zu lassen“, erklärt er. Sobald er das Abitur in der Tasche hat, möchte er auch beruflich in diese Richtung gehen.

Sein Künstler-Kollege Scud 78 ist ein erfahrener Sprayer. Seit seinem 18. Lebensjahr liebt er die Kunst und hat schon einige große Aufträge erledigen dürfen. „Leider hat Graffiti ein schlechtes Image“, sagt er. Um dieses aufzuwerten, möchte er an der Aktion teilnehmen und zeigen, was bei dieser Art der Kunst alles möglich ist.

Beim ersten Treffen mit Timo Schwarzmeier konnten sich die Künstler kennenlernen und mit dem Direktor ihre ersten Vorstellungen besprechen. In den kommenden Wochen sollen die ersten Skizzen entstehen – erste Ideen wurden bereits geäußert. „Ich freue mich, dass das alles so schnell geklappt hat“, sagt Schwarzmeier. Abhängig vom Wetter soll das Projekt bereits im Frühjahr starten – so dass der Anhänger bereits in den Sommerferien fertig gestaltet in den Enzgärten steht und bei seinen Reisen quer durch Deutschland von jedermann bewundert werden kann.