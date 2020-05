GNTM: Pinar Aygün nach dem Finale im Interview

Von Sina Willimek

Mühlacker. Vor einer Woche ist mit dem Finale die 15. Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ mit Chefjurorin Heidi Klum zu Ende gegangen – bedingt durch Corona ohne Livepublikum und mit Applaus vom Band. Kandidatin Pinar Aygün aus Mühlacker war schon vorher ausgeschieden und im März zum letzten Mal in einer Folge zu sehen. Sie verbucht ihren Gastauftritt trotzdem als positive Erfahrung und nimmt aus der Teilnahme an der Sendung viel mit.

Wie fanden Sie die Finalshow, und wie war es für Sie, bei den Dreharbeiten die anderen Mädels wiederzutreffen?

Die Show war super ! Es war zwar ziemlich ungewohnt, keine Zuschauer dabei zu haben und ohne Heidi zu sein, trotzdem bin wirklich sehr fasziniert davon, was das gesamte Team auf die Beine gestellt hat, um uns trotzdem ein Mega-Finale zu ermöglichen. Die Mädels wiederzusehen war mein Highlight, denn es haben sich wirklich tolle Freundschaften entwickelt, und da wir alle verstreut wohnen, war das eine tolle Möglichkeit, sie wieder zu treffen.

Bekanntlich kann nur eine „Germany’s Next Topmodel“ werden – der Sieg ging an Kandidatin Jacky. War der Sieg aus Ihrer Sicht verdient oder hätten Sie mit einer anderen Gewinnerin gerechnet ?

Ich denke, jedes Mädchen, das es überhaupt in die Show von Heidi Klum geschafft hat, hat meiner Meinung nach das Potenzial. Denn es ist wirklich nicht leicht, unter Tausenden von Mädchen auserwählt zu werden. Allerdings habe ich mit einer anderen Gewinnerin gerechnet.

Seit Ihrem Abschied aus der TV-Show ist nicht nur in der Sendung einiges passiert. Wie haben Sie die Zeit seither beruflich und privat genutzt ?

Ich habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen – sowohl privat als auch beruflich. Ich versuche, mir selbstständig weiterhin etwas aufzubauen und arbeite von zu Hause aus daran und verliere auch den Kontakt zu meinen Fans nicht. Ich bin ständig auf Instagram aktiv und halte dort viele auf dem Laufenden.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus ? Werden Sie weiterhin Ihre Model-Karriere verfolgen oder ist vielleicht eine Rückkehr in den Beruf als Steuerfachangestellte denkbar ?

Mein Traum, ein erfolgreiches Model zu werden, ist nicht geplatzt. Daher möchte ich mein Ziel weiterhin verfolgen und rechne vorerst mit keiner Rückkehr in den vorherigen Beruf.

Wie beeinflusst das Coronavirus die berufliche Situation als Model ? Haben Sie derzeit Aufträge ?

Bisher habe ich noch keine Aufträge, da aufgrund der aktuellen Situation keine Fashionshows stattfinden können. So lange arbeite ich auf sozialen Plattformen weiter. Bald drehe ich mein erstes YouTube-Video, in dem ich Fragen über mich und über die Zeit bei GNTM beantworten werde – mit ein paar Einblicken in mein Privatleben.

Wie lautet Ihr abschließendes Fazit ? Und würden Sie noch einmal teilnehmen ?

Meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist die Präsenz vor der Kamera, denn als Model ist es superwichtig, offen zu sein und zu polarisieren. Außerdem habe ich mir durch GNTM sehr viel Selbstbewusstsein zugelegt. Ich weiß jetzt genau, was ich kann und was ich wirklich mit meiner Karriere machen möchte. Ich habe mir auch sehr viel Bestätigung geholt – sowohl von Heidi als auch von anderen bekannten Models -, dass ich das Zeug dazu habe, und auch ich selbst glaube zu 100 Prozent daran. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ich selbst würde vermutlich kein zweites Mal antreten. Aber wäre das der Fall, würde ich definitiv vieles anders machen und mir darüber bewusst sein, dass es nicht nur auf die Leistung ankommt, sondern viel mehr die Unterhaltung eine Rolle spielt. Das heißt auch, ich wäre etwas entspannter.