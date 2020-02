GNTM-Kandidatin Pinar aus Mühlacker gibt sich keine Blöße

Mühlacker (the). „Das Umstyling erfolgreich überstanden – und ab in die nächste Runde !“, schreibt Pinar Aygün aus Mühlacker auf ihrem Instagram-Kanal, nachdem sie mühelos eine weitere Etappe geschafft hat. Bei der fünften Folge der aktuellen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel by Heidi Klum“, die am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, musste die 22-Jährige im Gegensatz zur einen oder anderen Konkurrentin nicht ums Weiterkommen bangen.

Weder der krankheitsbedingte Ausfall von Chefjurorin Heidi Klum noch ein kleiner Versprecher bei den Videoaufnahmen, als sie sich zunächst als 21-Jährige vorstellte, brachte die gelernte Steuerfachgehilfin aus dem Konzept. Und das Schicksal einiger Kolleginnen, die beim „Umstyling“ kräftig Haare lassen mussten, blieb der langmähnigen Pinar Aygün ebenfalls erspart.

In der nächsten Woche kündigt sich, nachdem verschiedene Kandidatinnen den Fotografen und Heidi-Klum-Ersatz Christian Anwander weder im Video noch bei den Fotoaufnahmen noch auf dem Laufsteg unter freiem Himmel in Los Angeles überzeugt hatten, ein „Shoot-Out“, also eine Ausscheidung, mit gleich fünf Bewerberinnen an. Pinar Aygün gehört nicht dazu – und kann damit bis auf weiteres gelassen bleiben.