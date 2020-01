Gemeinderat befasst sich mit Sender-Erhalt

Von Maik Disselhoff

Der Sendemast ist kurzfristig auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Mühlacker genommen worden. Hintergrund ist ein gemeinsamer Antrag von CDU und Liste Mensch und Umwelt (LMU). Am Dienstag, 28. Januar, wird also noch einmal über das SWR-Gelände und das Wahrzeichen diskutiert werden.

Die beiden Fraktionen fordern in ihrem Antrag einen Sachstandsbericht ein, der auch auf die rechtlichen Möglichkeiten der Stadt, den Sendemast zu erhalten, eingeht. Gegebenenfalls, so CDU und LMU, soll auf den Sachstandbericht der Verwaltung auch ein Beschluss folgen. Erst am Mittwoch hatte es einen Beschluss zum Sender gegeben – und zwar vom Wirtschaftsausschuss des Landtags.

