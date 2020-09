Feuerwehr rettet junge Taube

Mühlacker (an/cb). Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Mühlacker am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr gerufen. Fünf Mann rückten mit der Drehleiter zur Herz-Jesu-Kirche aus, wo sich eine Taube in hilfloser Lage befand: Sie saß in einem Regenfallrohr fest. Die Rettung, die von Kindern des Kindergartens St. Josef interessiert verfolgt wurde, sei unproblematisch verlaufen, hieß es aus der Feuerwehr. Das Tier sei umgehend einem Experten übergeben worden.

Dabei handelte es sich um Klemens Köberle vom Verein Araneus, der in der Nähe wohnt und gerade auf dem Heimweg war, als er das Feuerwehrauto bemerkte. „Ich habe erfahren, dass es sich um eine Tierrettung handelt, und da wir schon mehrfach verletzte Tiere aufgepäppelt haben, bin ich geblieben und habe zugesehen, wie die Feuerwehrleute schnell und professionell gearbeitet haben“, erzählte Köberle. Dass Handlungsbedarf bestehe, habe offenbar ein Kirchenmitarbeiter festgestellt, der in der Regenrinne Kratzgeräusche wahrgenommen habe.

Wer sich in Not befunden habe, sei von unten nicht zu sehen gewesen. Das in der Falle steckende Tier habe sich schließlich als junge Taube, erst dieses Jahr geschlüpft, entpuppt. „Verletzt ist sie nicht“, berichtete Klemens Köberle. Dennoch habe er sie mitgenommen, um dem etwas geschwächten Vogel mit Futter und Wasser zu helfen. Am frühen Nachmittag schien das Tier wieder bereit für den Abflug.